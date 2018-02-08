Если вы или ваш близкий столкнулись с проблемой наркомании, алкоголизма или игромании, не пытайтесь решить это в одиночку.
Спарта — первый реабилитационный центр юга россии с многолетним опытом успешной работы в области лечения наркомании и лечения алкоголизма.
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Индивидуальный подход
Мы уделяем особое внимание здоровой и безопасной обстановке в центре, делая акцент на индивидуальный подход к каждому зависимому. Уважение к пациентам наш главный принцип.
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Поддержка после курса реабилитации
Наши выпускники, которые прошли полный курс реабилитации и продолжили участие в терапевтических мероприятиях, приобрели устойчивую трезвость.
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Оптимальная цена
Мы подбираем курс лечения индивидуально под каждого пациента, это могут быть консультации, амбулаторная программа или лечение в стационаре. Также в центре Спарта возможна понедельная оплата за реабилитацию.
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Лучшие специалисты
Наша команда — это лучшие высококвалифицированные профессионалы. Центр Спарта был первым 12 шаговым центром в Ростове, а наша статистика успешных реабилитаций лучшая по Югу России.
Первичная консультация очень важна, именно на этом этапе мы вырабатываем совместную стратегию эффективного лечения. Помните, нет неразрешимых проблем, есть не найденные выходы. Ежедневно мы помогаем десяткам семей начать долгий и не простой, но результативный путь к преодолению зависимости.
- Александра, 7 лет трезвости
- Геннадий, 3 года трезвости
- Сергей Цомин, 5 лет трезвости
- Роман Коваленко, 6 лет трезвости
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1. Первичная консультация
Первый этап заключается с диагностирования стадии зависимости и формировании мотивации к решению проблемы и началу лечения.
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2. Детоксикация
Под наблюдением врачей, с применением медикаментов из организма выводятся химически-активные вещества. Этот этап длится 2 недели.
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3. Реабилитация
Под руководством специалистов центра зависимых начинает работу по программе «12 шагов». На этом этапе используется групповая и личная психотерапия.
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4. Амбулаторная программа
После прохождения основного этапа лечения, зависимого переводят на амбулаторную программу. На ней происходит закрепление полученных навыков и профилактика срыва.
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5. Ресоциализация
На этом этапе, при поддержке личного консультанта зависимый начинает постепенно адаптироваться к самостоятельной трезвой и полноценной жизни в социуме.
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6. Пожизненная поддержка
Даже после окончания курса лечения мы поддерживаем связь с нашими выпускниками. Сюда входят мероприятия центра, консультирование, трудоустройство и группы взаимопомощи.
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Что происходит в центре?
Реабилитация проходит по программе 12 шагов. Это не медикаментозная и не религиозная программа. В центре существует распорядок для расписанный поминутно, который включает лекции, тренинги, индивидуальные занятия с личным консультантом. В центре работают психологи и консультанты по химической зависимости. На территории центра никого не удерживают насильно, но свободного выхода нет. Также специалисты центра проводят мероприятия и группы с родственниками зависимых.
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Как живут зависимые в центре?
В центре хорошее раздельное питание, элементы трудотерапии в виде уборки дома, зависимые сами разогревают еду, моют за собой посуду. Фото из жизни центра можно посмотреть тут, а также в социальных сетях.
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Нужно ли быть жестким или уступчивым с наркоманом-членом семьи?
Вы должны четко следовать правилам, одинаковым для всех. Надо, чтобы он знал Ваше отношение к той или иной ситуации и Ваши действия. Силой или уговорами Вы не заставите его прекратить употреблять, он должен сам захотеть этого. Чаще всего для того, чтобы наркоман захотел бросить — должно пройти достаточно времени, он должен дойти до своего «дна», то есть увидеть все «прелести» наркомании и ее последствий, и только после этого он захочет прекратить употреблять.
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Почему люди употребляют наркотики?
Причины весьма разнообразны, это и генетические факторы и личностные. Наивно думать, что наркомания — просто привязанность к какому-то определенному веществу. Наркомания — это болезнь, в основе которой лежит особое состояние души, причем болезнь био-психо-социо-духовная. Самое страшное, что наркоманы слишком поздно понимают, что они не просто «балуются» наркотиками, а уже не могут без них. Иногда пристрастие развивается через полгода, и даже год, чаще через 2-3 месяца, но нередко человек становится зависимым после первой инъекции. Конец же всегда сводится к следующему: либо это изоляция (тюрьма, психиатрическая больница), либо смерть.
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Стоить ли изгонять наркомана из семьи?
Сложно сказать однозначно. Есть вероятность, что он погибнет, попадет в тюрьму и т.п., но если он создает невыносимые условия для жизни и угрожает Вашему здоровью, то, наверное, лучше выгнать его, потому что постоянно Вы не сможете уберегать его от неприятностей.
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Та самая секретная база на левом...
В песне «Только Сегодня» с альбома Басты и Гуфа, есть упоминание о нашем центре. Мы и есть та самая «…секретная база на левом берегу Дона».
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Миннесотская модель реабилитации
В фильме «28 дней» наглядно показан процесс и принципы реабилитации с использованием Минесотской модели. Миннесотская модель реабилитации имеет социально–психологический характер. В основе модели лежит идеология программы 12 шагов.
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Наши друзья
Среди друзей Фонда «Спарта» такие люди, как Федор Емельяненко, Василий Вакуленко и другие, кому не безразлична проблема наркомании в России.
Реабилитационный центр для наркозависимых Спарта
Реабилитационный центр для наркозависимых Спарта в Ростове-на-Дону успешно борется за жизни людей с 2000 года. Высококвалифицированные специалисты изо дня в день работают над возвратом к нормальной жизни людей, страдающих от наркотической и алкогольной зависимостей.
Обратившись в реабилитационный центр Спарта у человека появляется уникальный шанс, избавиться от порабощающих его психотропных веществ и начать жить по-новому, трезвой и счастливой жизнью. Путь к ремиссии длиною в жизнь, очень сложен и требует очень много времени и сил. Только совместно с семьей и близкими, ну и конечно-же совместно с профессионалами, можно преодолеть наркоманию и алкоголизм.
Методы лечения в нашем центре
Наши специалисты, работающие в центре, подбирают к каждому из клиентов индивидуальный подход. Мы работаем по современной программе 12 Шагов. Это уникальнейшая методика, ее эффективность в борьбе с наркоманией и алкоголизмом признана всем миром.
Нашей главной целью является не просто вывод человека из запоя или состояния «ломки», а именно избавления его от зависимости. По окончанию курса реабилитации люди по-новому смотрят на этот мир. Мы помогаем осознать источник проблем, переосмыслить жизнь и обрести смысл в жизни.
Каждый наркозависимый, проходящий курс лечения в нашем реабилитационном центре, это своя индивидуальная трагедия. И поэтому индивидуальная работа ведется не только с зависимым, но еще и с его близкими и родными людьми. Ведь зачастую члены семьи также нуждаются в поддержке и помощи.
В центре Спарта работают не только наркологи высшей категории, но еще и опытные психологи помогающие близким зависимого.
Наши преимущества
Наш центр зарекомендовал себя как один из лучших способов для реабилитации наркомании и алкоголизма в Ростове-на-Дону.
- У нас лучшие специалисты России;
- Большой стаж работы сотрудников реабилитационного центра;
- Ежеквартальные курсы повышения квалификации и участие в профильных семинарах, что подтверждается многочисленными сертификатами, дипломами и грамотами;
- Используем методы лечения, признанные лучшими большинством врачей;
- Работаем по программе 12 шагов, подробней в блоге;
- По окончанию курса реабилитации люди возвращаются к полноценной трезвой жизни;
- У нас самый низкий процент срывов после реабилитации;
- Мы спасли более 2000 людей.
В заключении хотелось бы отметить, что по статистике мало людей решаются на лечение и не осознают своей болезни. Поэтому первые шаги на пути к трезвой и счастливой жизни должны помочь сделать близкие.
Если в вашей семье имеются проблемы с наркотиками или алкоголем, не тратьте попусту драгоценного времени. Позвоните по телефону круглосуточной, анонимной линии помощи. Всего один звонок может изменить судьбу, а возможно и спасти жизнь дорогого и близкого вам человека.