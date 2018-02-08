Если вы или ваш близкий столкнулись с проблемой наркомании, алкоголизма или игромании, не пытайтесь решить это в одиночку.

Наша команда — это лучшие высококвалифицированные профессионалы. Центр Спарта был первым 12 шаговым центром в Ростове, а наша статистика успешных реабилитаций лучшая по Югу России .

Мы подбираем курс лечения индивидуально под каждого пациента, это могут быть консультации, амбулаторная программа или лечение в стационаре. Также в центре Спарта возможна понедельная оплата за реабилитацию.

Мы уделяем особое внимание здоровой и безопасной обстановке в центре, делая акцент на индивидуальный подход к каждому зависимому. Уважение к пациентам наш главный принцип.

Даже после окончания курса лечения мы поддерживаем связь с нашими выпускниками. Сюда входят мероприятия центра, консультирование, трудоустройство и группы взаимопомощи.

На этом этапе, при поддержке личного консультанта зависимый начинает постепенно адаптироваться к самостоятельной трезвой и полноценной жизни в социуме.

После прохождения основного этапа лечения, зависимого переводят на амбулаторную программу. На ней происходит закрепление полученных навыков и профилактика срыва.

Под руководством специалистов центра зависимых начинает работу по программе «12 шагов». На этом этапе используется групповая и личная психотерапия.

Первый этап заключается с диагностирования стадии зависимости и формировании мотивации к решению проблемы и началу лечения.

Сложно сказать однозначно. Есть вероятность, что он погибнет, попадет в тюрьму и т.п., но если он создает невыносимые условия для жизни и угрожает Вашему здоровью, то, наверное, лучше выгнать его, потому что постоянно Вы не сможете уберегать его от неприятностей.

Причины весьма разнообразны, это и генетические факторы и личностные. Наивно думать, что наркомания — просто привязанность к какому-то определенному веществу. Наркомания — это болезнь, в основе которой лежит особое состояние души, причем болезнь био-психо-социо-духовная. Самое страшное, что наркоманы слишком поздно понимают, что они не просто «балуются» наркотиками, а уже не могут без них. Иногда пристрастие развивается через полгода, и даже год, чаще через 2-3 месяца, но нередко человек становится зависимым после первой инъекции. Конец же всегда сводится к следующему: либо это изоляция (тюрьма, психиатрическая больница), либо смерть.

Вы должны четко следовать правилам, одинаковым для всех. Надо, чтобы он знал Ваше отношение к той или иной ситуации и Ваши действия. Силой или уговорами Вы не заставите его прекратить употреблять, он должен сам захотеть этого. Чаще всего для того, чтобы наркоман захотел бросить — должно пройти достаточно времени, он должен дойти до своего «дна», то есть увидеть все «прелести» наркомании и ее последствий, и только после этого он захочет прекратить употреблять.

Нужно ли быть жестким или уступчивым с наркоманом-членом семьи?

В центре хорошее раздельное питание, элементы трудотерапии в виде уборки дома, зависимые сами разогревают еду, моют за собой посуду. Фото из жизни центра можно посмотреть тут , а также в социальных сетях.

Реабилитация проходит по программе 12 шагов. Это не медикаментозная и не религиозная программа. В центре существует распорядок для расписанный поминутно, который включает лекции, тренинги, индивидуальные занятия с личным консультантом. В центре работают психологи и консультанты по химической зависимости. На территории центра никого не удерживают насильно, но свободного выхода нет. Также специалисты центра проводят мероприятия и группы с родственниками зависимых.

Среди друзей Фонда «Спарта» такие люди, как Федор Емельяненко, Василий Вакуленко и другие, кому не безразлична проблема наркомании в России.

В песне «Только Сегодня» с альбома Басты и Гуфа, есть упоминание о нашем центре. Мы и есть та самая «…секретная база на левом берегу Дона».

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Реабилитационный центр для наркозависимых Спарта

Реабилитационный центр для наркозависимых Спарта в Ростове-на-Дону успешно борется за жизни людей с 2000 года. Высококвалифицированные специалисты изо дня в день работают над возвратом к нормальной жизни людей, страдающих от наркотической и алкогольной зависимостей.

Обратившись в реабилитационный центр Спарта у человека появляется уникальный шанс, избавиться от порабощающих его психотропных веществ и начать жить по-новому, трезвой и счастливой жизнью. Путь к ремиссии длиною в жизнь, очень сложен и требует очень много времени и сил. Только совместно с семьей и близкими, ну и конечно-же совместно с профессионалами, можно преодолеть наркоманию и алкоголизм.

Методы лечения в нашем центре

Наши специалисты, работающие в центре, подбирают к каждому из клиентов индивидуальный подход. Мы работаем по современной программе 12 Шагов. Это уникальнейшая методика, ее эффективность в борьбе с наркоманией и алкоголизмом признана всем миром.

Нашей главной целью является не просто вывод человека из запоя или состояния «ломки», а именно избавления его от зависимости. По окончанию курса реабилитации люди по-новому смотрят на этот мир. Мы помогаем осознать источник проблем, переосмыслить жизнь и обрести смысл в жизни.

Каждый наркозависимый, проходящий курс лечения в нашем реабилитационном центре, это своя индивидуальная трагедия. И поэтому индивидуальная работа ведется не только с зависимым, но еще и с его близкими и родными людьми. Ведь зачастую члены семьи также нуждаются в поддержке и помощи.

В центре Спарта работают не только наркологи высшей категории, но еще и опытные психологи помогающие близким зависимого.

Наши преимущества

Наш центр зарекомендовал себя как один из лучших способов для реабилитации наркомании и алкоголизма в Ростове-на-Дону.

У нас лучшие специалисты России;

Большой стаж работы сотрудников реабилитационного центра;

Ежеквартальные курсы повышения квалификации и участие в профильных семинарах, что подтверждается многочисленными сертификатами, дипломами и грамотами;

Используем методы лечения, признанные лучшими большинством врачей;

Работаем по программе 12 шагов, подробней в блоге;

По окончанию курса реабилитации люди возвращаются к полноценной трезвой жизни;

У нас самый низкий процент срывов после реабилитации;

Мы спасли более 2000 людей.

В заключении хотелось бы отметить, что по статистике мало людей решаются на лечение и не осознают своей болезни. Поэтому первые шаги на пути к трезвой и счастливой жизни должны помочь сделать близкие.

Если в вашей семье имеются проблемы с наркотиками или алкоголем, не тратьте попусту драгоценного времени. Позвоните по телефону круглосуточной, анонимной линии помощи. Всего один звонок может изменить судьбу, а возможно и спасти жизнь дорогого и близкого вам человека.